Vraag naar extra opvangschip in het Spaarne voor grote toestroom asielzoekers

Haarlem gaat op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) onderzoeken of nog een passagiersschip in het Spaarne dienst kan doen als extra opvang. Hierover wil burgemeester Jos Wienen wel eerst in gesprek met de gemeenteraad. Op dinsdag 26 oktober wordt een extra vergadering belegd.

Het schip zou dan op de plek komen te liggen waar tot nu toe een soortgelijk schip lag voor extra opvang van dak- en thuislozen. Deze groep wordt per 1 november opgevangen in een hotel in het centrum van de stad. De extra asielzoekersopvang die het COA wenst, zou dan tot volgend jaar 1 april ingezet worden. Het schip komt dan in de buurt van het opvangschip Liberty Ann te liggen, dat bestemd is voor voor evacués uit Afghanistan met een Nederlands paspoort.

Als de Haarlemse gemeenteraad akkoord gaat met het asielzoekersopvangschip, kunnen daar maximaal 140 personen onderdak krijgen. Het kost de gemeente geen geld. Omwonenden zijn al per brief geïnformeerd.