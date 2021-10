Tijdelijke opvang asielzoekers in Amsterdam Nieuw-West

Op de Derkinderenstraat in Amsterdam Nieuw-West worden tijdelijk 80 asielzoekers opgevangen. Dat schrijft wethouder Rutger Groot Wassink in een brief aan omwonenden. Volgens de gemeente duurt de opvang tot 1 november dit jaar.

De asielzoekers die in de tijdelijke opvang aan de Derkinderstraat 44 terecht komen delen het gebouw met kunstenaars en creatieven van het collectief Lola Luid.

Tekort opvanglocaties

Door de komst van nieuwe Afghaanse vluchtelingen naar Nederland is het Rijk op zoek naar nieuwe tijdelijke opvanglocaties. Alle asielzoekerscentra in het land zitten namelijk vol. Groot Wassink schrijft in een brief aan omwonenden dat hij het vanzelfsprekend vindt dat Amsterdam helpt bij de opvang van vluchtelingen. De tijdelijke opvanglocatie op de Derkinderenstraat is niet de eerste tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in de stad. Vorige week werden al 300 vluchtelingen opgevangen in het Marineterrein op Kattenburg.

Niet de eerste keer

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het pand aan de Derkinderenstraat 44 aangewezen als geschikte locatie voor de tijdelijke noodopvang. Het gebouw werd in 2018 ook al gebruikt voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Volgens de gemeente liep de opvang destijds goed.