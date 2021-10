Opnieuw 300 asielzoekers en statushouders naar Marinecomplex in Amsterdam

Opnieuw worden 300 asielzoekers en statushouders opgevangen in het Marineterrein op Kattenburg in Amsterdam. Het gaat waarschijnlijk hoofdzakelijk om Afghaanse vluchtelingen. Ze komen vandaag aan en zullen maximaal drie weken blijven.

Eind augustus kwamen de eerste evacués uit Afghanistan naar het Marine Etablissement op Kattenburg. Zij gingen na een paar dagen door naar een andere noodopvang in Nederland.

Tekort noodopvang

Rutger Groot Wassink (wethouder Sociale Zaken en Vluchtelingen): "Het COA heeft ons gisteravond opnieuw verzocht om te helpen met een locatie voor tijdelijke noodopvang. Sinds de aankomst van Afghaanse evacués in Nederland is er een groot tekort aan tijdelijke noodopvang. Het college vindt het vanzelfsprekend om te helpen. We heten deze mensen van harte welkom en hopen dat het COA snel een vaste plek vindt waar ze tot rust kunnen komen."