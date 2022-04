Schippers en bewoners willen een andere plek voor vluchtelingenboot: "Weg uitzicht"

Er komen twee riviercruiseschepen in Zaandam te liggen en daar zijn schippers en bewoners het niet mee eens. De aanlegplek zou ten koste gaan van de scheepvaart, terwijl er al weinig aanlegplekken in de regio beschikbaar zijn. Sunniva Fluitsma van Algemeene Schippers Vereniging wil dat gemeente Zaanstad over andere plekken gaat nadenken: "Er zijn alleen maar plekken weggehaald, dan komt dit extra hard aan."

Daarnaast is met de boot ook een aanlegsteiger die verloren gaat. Zonder die steiger kunnen de schippers, tijdens het wachten tot ze weer verder aan het werk kunnen, niet even met de auto weg.

Door de boot blijven er bijna geen plekken over voor de beroepsvaart."De lange kade is voor passagiersvaart", vertelt Fluitsma. De beroepsvaart meer aan bij de Havenstraat als ze moeten wachten tot ze door kunnen naar de haven van Amsterdam. Waar ook de plekken schaars zijn. Zonder aanlegplek kunnen de schippers hun werk niet goed uitvoeren. "Op het moment dat ze bellen, moet je meteen naar de haven gaan."

De beslissing om de boten aan de Havenstraat aan te meren komt als een grote klap voor de scheepvaart. Sunniva Fluitsma van Algemene Schippers Vereniging (ASV) legt uit dat het niet in overleg is gegaan. "Het gaat erom dat je op de één of andere manier samen een oplossing probeert te zoeken, dat je dat gezamenlijk met de betrokkenen doet."

Wij zijn ons ervan bewust dat het gebruik van de bestaande ligplaats voor de opvangboten nadelig is voor de beroepsvaart. We gaan in overleg met de branchevereniging van de beroepsvaart kijken welke alternatieve ligplaatsen eventueel mogelijk zijn. 1/2

Onder de bewoners gaan ook gesprekken dat het in eerste instantie gaat om onder andere 20 kinderen en 40 mannen. "We weten nog niet wie er komen", zegt woordvoerder van burgemeester Jan Hamming, Sebastiaan Hoek. "En we weten dus nog niet waar ze vandaan komen, behalve uit Oekraïne." Wat de gemeente wel weet, is dat de vluchtelingen van het Hembrugterrein afkomen.

Andere locatie

Volgens Hoek gaan de boten bij de Havenbuurt liggen, andere locaties lijken niet bespreekbaar. Ondanks dat bewoners en schippers dat wel graag willen. Fluitsma legt uit dat voor de beroepsvaart verder weg liggen geen optie is. Dit komt doordat sommige sluizen volgens de schipper 'onbetrouwbaar zijn'.



Fluitsma: "Ons probleem is dat we naar een sluis moeten en dan moet je geen obstakels hebben." Morgenochtend heeft de scheepvaart een gesprek met wethouder Slegers. Fluitsma is benieuwd naar het gesprek en hoopt dat de boten met vluchtelingen op een andere locatie gaan liggen, zoals bij Verkade: "We gaan het zien."