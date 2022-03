Vierhonderd vluchtelingen naar het Hembrugterrein in Zaandam

Van de tweeduizend Oekraïense vluchtelingen die moeten worden opgevangen in de regio Zaanstreek-Waterland, komen er vierhonderd terecht op het Hembrugterrein. Het is de eerste grootschalige opvang in Zaanstad van vluchtelingen sinds de Russische invasie. In de hallen van Taets op het Hembrugterrein kunnen de Oekraïners tot 1 mei blijven.