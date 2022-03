Honderden mensen lopen mee in fakkeltocht door Zaandam om Oekraïners te steunen

De tocht ging rond 19.30 uur van start voor het stadhuis en ging via de Russische Buurt naar de Dam. Het standbeeld van Czaar Peter werd in de kleuren van de Oekraïnse vlag uitgelicht en er was een minuut stilte. De tocht is georganiseerd door Fakkels voor Vrede, samen met de gemeente Zaanstad.

"De beelden en berichten op de radio doen ons veel. Dan wil je wat doen. Dit is natuurlijk heel klein. Hier verander je niks mee. Maar het geeft wel aan dat er in je eigen omgeving veel mensen zijn die er net zo over denken", vertelde een man die in de tocht meeloopt.

'Hopen dat Poetin kijkt'

"Ik vind het verschrikkelijk wat er allemaal aan de hand is", vertelt een andere deelnemer van de tocht. "In Rusland krijg je 15 jaar cel als je iets dergelijks doet. Wij mogen blij zijn dat we ons mogen laten horen en dat we de Oekraïners steunen."

Weer een andere deelnemer: "Er komen veel mensen op af. Nu maar hopen dat Poetin kijkt, maar het zal wel niet."

Ook burgemeester Jan Hamming liep mee. "De volkeren staan niet tegenover elkaar, maar de gewone mensen zijn de dupe", vertelde hij in een speech.

Bekijk hieronder nog meer reacties van mensen die meeliepen in de tocht. Een uitgebreid verslag van de optocht volgt morgenochtend