312 'containerwoningen' en twee riviercruiseschepen voor Oekraïense vluchtelingen

Er komen twee riviercruiseschepen in Zaandam, bedoeld om zo'n 260 Oekraïense vluchtelingen mee op te vangen. De schepen komen te liggen aan de Havenstraat en zijn er naar verwachting vanaf 1 mei. Ook worden er 312 'containerwoningen' gebouwd. Naar verwachting zijn deze over 5 maanden bewoonbaar.

De containerwoningen komen voor een groot deel in Zaanstad te staan, maar ook in de rest van de regio. Naar geschikte locaties wordt nog gezocht. "Die units kun je 20 tot 30 jaar gebruiken", zegt burgemeester Jan Hamming. "We hopen dat we niet zó lang vluchtelingen uit Oekraïne hoeven op te vangen hier. Dan houden we die ook beschikbaar voor andere groepen, starters en spoedzoekers. Zo kunnen we na deze crisis ook iets betekenen voor anderen."

De vluchtelingen kunnen anderhalf jaar lang op de schepen wonen. Het is de bedoeling dat de mensen die nu bij de hal van Taets op het Hembrugterrein zitten, verplaatsen naar de riviercruiseschepen. De bewoners uit de omgeving kunnen vandaag een brief over de situatie op de mat verwachten.

Tekst loopt door onder de foto