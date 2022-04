Kinderopvang tovert 'spookhuis' in amper drie weken om tot opvangplek Oekraïners

De vakantie werd afgezegd en de klushandschoenen aangetrokken. In een paar weken tijd is een bouwval in Wormerveer omgebouwd tot een bewoonbare plek voor Oekraïense vluchtelingen. Mick de Leeuw, directeur van kinderopvang Baloe, is trots: "Dit zorgt echt voor een heel goed gevoel."

Het huis was er erg aan toe. Zo zat er bijvoorbeeld een gat in de vloer van de woonkamer.

De Leeuw voelde zich een beetje overweldigd door alle hulp die werd aangeboden. "We zijn begonnen met een oproep op Facebook en onder onze medewerkers. Dat heeft zoveel teweeg gebracht dat we een complete inrichting hebben ontvangen van iedereen die wilde helpen. Eigenlijk uit alle delen van het land."

"Er is veel werk verzet, met heel veel vrijwilligers, vrienden en medewerkers van de kinderopvang. De eerste dag zijn we begonnen met de cv. Toen het water erop ging hadden we negen lekkages. We dachten: 'waar zijn we aan begonnen?'. Maar stap voor stap ging het beter."

Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden om op die plek een nieuwe kinderopvang te realiseren. De vergunningen daarvoor zijn echter nog niet binnen en in de tussentijd is er dus nog ruimte voor tijdelijke bewoning.

"We hebben er eerder over gedacht om het verhuurbaar te maken, toen het langer duurde met de vergunningen", vervolgt De Leeuw. "Dat was zoveel werk en had zoveel kosten met zich meegebracht, dat het voor ons toen niet haalbaar was om dat te doen. Maar door alle hulp die iedereen heeft geboden is het nu wel gelukt om het voor elkaar te krijgen. Dat was echt nodig, anders had dit niet gekund."

Nu is de gemeente Zaanstad aan zet. De woning staat klaar, die moet nog gecheckt worden en daarna kunnen er twee of drie gezinnen in.