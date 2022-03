Dit 'spookhuis' in Wormerveer wordt een thuis voor Oekraïense moeders en kinderen

Het is nu nog vies en een bouwval, maar vanaf 4 april kunnen de eerste moeders met kinderen wonen in de oude directeurswoning in Wormerveer. Eigenaren Irma Bentvelzen en Ted de Leeuw hebben een tijd geleden de woning gekocht om er een kinderopvang te realiseren, maar omdat de nieuwbouwplannen nog even duren willen ze het huis gereed maken voor Oekraïense gezinnen.

In deze woning komen straks Oekraïense vluchtelingen - NH Nieuws / Tom van Midden

Het huis staat aan het water en Irma vertelt over de plannen: "We vinden dit een mooie plek om een nieuw kinderopvangcentrum te bouwen." Het huis gaat dan plat en er komt een nieuw gebouw, maar dat duurt nog even en tot die tijd staat de woning leeg. "We moeten nog vergunningen en het bestemmingsplanwijzigingen" Voor een jaar Voor Irma en haar man Ted was de keuze om het huis aan te bieden voor vluchtelingen niet moeilijk. Irma: "We hadden nog een huis over en dat stond al een tijd leeg en met alle ellende in Oekraïne zou het heel mooi zijn als we wat moeders met kinderen kunnen opvangen." Er kunnen in het huis zo'n vier moeders met kinderen wonen. Er zijn namelijk vier slaapkamers. "We gaan ervan uit dat het voor in ieder geval een jaar is", legt Irma uit. In de sporthal in Wormer worden momenteel mensen opgevangen en hoogstwaarschijnlijk komen de gezinnen dan ook van deze locatie.

Opvanglocaties Op verschillende plekken in de Zaanstreek worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Zo zijn op het Hembrugterrein gisteren de eerste mensen aangekomen. "De afgelopen dagen is er hard gewerkt om Taets in gereedheid te brengen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De hal is met tussenwanden omgebouwd naar kamers voor 8 personen", vertelt burgemeester Jan Hamming. Er is plek voor 440 mensen.



In Wormerland staan er 157 bedden klaar voor de Oekraïense vluchtelingen. Dit is echt noodopvang. Op het Hembrugterrein, waar de locatie wordt gerund door het Leger des Heils, is er meer mogelijk op het gebied van dagbesteding en ondersteuning. Bij beide plekken is het de bedoeling dat mensen doorstromen naar locaties waar ze langer kunnen blijven, zoals het huis van Irma en Ted.

De gemeente is aan het kijken welke gezinnen het beste samen in dit huis passen. Maar voordat deze mensen in april komen, moet er nog wel het één en ander gebeuren. Sommige kinderen uit de buurt noemen de woning een spookhuis. "Het is een huis dat gesloopt moet worden. Dus we gaan met man en macht aan de slag." Veel hulp Irma en Ted staan hier niet alleen voor, want het lijkt wel of heel Wormerveer ze komt helpen. "Het was overweldigend. Onze mailbox ontplofte van mensen die van alles aanboden, dus uiteindelijk hebben we ook heel veel af moeten zeggen, want het bleef maar gaan. Van alle kanten werd van alles aangeboden." De eigenaren zouden eigenlijk op vakantie gaan, maar dit hebben ze afgezegd. "We gaan niet in de zon zitten als andere mensen hard werken." Naast spullen helpen mensen ook met schilderen en schoonmaken. Het is de bedoeling dat vanaf 4 april de eerste Oekraïense gezinnen in het huis gaan wonen.

E moet nog een hoop aan het huis gebeuren, veel mensen komen helpen - NH Nieuws / Tom van Midden