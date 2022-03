Toch vluchtelingen in tijdelijke woningen Purmerend

Purmerend gaat veertig tijdelijke woningen gebruiken om vluchtelingen onder te brengen. De Oekraïners kunnen er vier tot acht maanden verblijven. Dat is opmerkelijk, omdat Wethouder Kroese drie weken geleden nog aangaf dat er naar verwachting geen Oekraïners in de woningen zouden komen. De woningen aan de Verzetslaan zijn gebouwd voor Purmerenders die direct een huis nodig hebben. De gemeente laat weten dat er na deze periode weer spoedzoekers geplaatst kunnen worden.

Drie weken geleden leek het wethouder Kroese niet waarschijnlijk dat er vluchtelingen in de tijdelijke woningen zouden komen. Dat is te horen in het bovenstaande fragment. Op de Verzetslaan zijn ruim 100 woningen geplaatst en die zouden deze weken gevuld moeten worden met spoedzoekers. Toen NH Nieuws de wethouders destijds vroeg of het een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen zou kunnen worden, gaf hij aan dit niet te verwachten.

