Van problemen tot 'nul last': bewoners luchten hart over opvangboten Zaanse Havenbuurt

De komst van twee boten naar de Havenbuurt in Zaandam om Oekraïense vluchtelingen op te vangen heeft grote impact gehad op de buurt. Zo veel is wel duidelijk na de bewonersbijeenkomst in het Havenkwartier gisteravond. Tientallen mensen luchtten daar hun hart aan medewerkers van de gemeente Zaanstad en wisselden onderling ervaringen uit.

Eerder op de avond was er een mogelijkheid om een rondleiding te krijgen op de twee schepen waar de vluchtelingen verblijven. Het ziet er goed uit, maar de man die ons rondleidt vertelt dat het met zoveel mensen op de boot niet écht een pretje is als bewoner.

"Mensen maken zich terecht zorgen over de veiligheid", zegt hij. "Ze zien drugsgebruik, mensen in de bosjes. Ze hangen op plekken waar we ze eigenlijk niet willen hebben. Wij moeten zorgen dat dat minder gaat gebeuren."

Drie grote ronde tafels staan in de zaal. Aan de tafels kunnen buurtbewoners aanschuiven met vragen, klachten, complimenten en alles daar tussenin. Bij de achterste tafel hangen zeven buurtbewoners aan de lippen van Erik van Druenen, de themamanager vluchtelingen van de gemeente Zaanstad. Even daarvoor hebben ze om de beurt hun verhaal gedaan. Aan het eind van de avond staan er verschillende zaken op het aanpaklijstje van Van Druenen. Eén van de grootste problemen: drugsgebruik van verschillende mensen die van de boot afkomen.

Werk en school De boten liggen er nu bijna twee en een halve maand. Ongeveer tweehonderd mensen zijn op de boten ondergebracht. De gemeente liet de bewoners in een brief weten dat de meeste mensen inmiddels werk hebben gevonden in Nederland. De kinderen gaan overdag naar school en worden met busjes heen en weer gebracht.

De geluiden zijn heel verschillend tijdens de avond. De ene bewoner ervaart helemaal niet zoveel problemen: 'Ik heb nul last'. Iemand vertelt honderduit over de vertaalapp op haar telefoon waardoor ze met een Oekraïner in gesprek raakte. Een ander heeft juist veel op de boten en de plek waar ze liggen aan te merken. Zo vindt een mevrouw het maar een rommeltje geworden rond de plek van de boot. Ze verzucht aan het eind van de avond: "En het was altijd zo’n lekker buurtje."

Mannen

Een ander pijnpunt van sommige bewoners: in tegenstelling tot wat de gemeente in de eerste bijeenkomst vertelde zijn er niet alleen maar vrouwen en kinderen op de boten te vinden. Er zijn ook mannen uit bijvoorbeeld Ghana of Syrië bij. Van Druenen legt uit dat die ook uit Oekraïne zijn gevlucht. "Dat zijn mensen met een Oekraïense identiteit die ooit zijn gevlucht naar Oekraïne of ze studeren daar en hebben een verblijfsvergunning van Oekraïne. Dus die mogen hier komen als vluchteling."

Hij snapt zeker dat het nogal wat is voor de bewoners: "Er komen gewoon twee grote boten vol mensen te liggen. Dat heeft impact, waar je die boot ook legt. We hebben die opgave vanuit het Rijk, we moeten die plekken organiseren. Maar we proberen dat wel zo goed mogelijk te doen voor de bewoners."