Onzekerheid over komst vluchtelingen Velsen-Noord: cruiseschip blijkt niet beschikbaar

Zoals het er nu uitziet komt het cruiseschip om 1.000 vluchtelingen op te vangen eind augustus naar Velsen-Noord, bijna een maand later dan gepland. Maar het is op dit moment zelfs niet helemaal zeker óf er wel een cruiseschip komt. De Victoria I is 'niet meer beschikbaar', en twee eventuele vervangende schepen zijn nog niet definitief vastgelegd. De einddatum van de opvang, 1 maart, blijft hetzelfde, meldt de gemeente Velsen in een brief.

Al eerder bleef er onduidelijkheid bestaan over de Victoria I van de Estse rederij Tallink. Zelfs toen de gemeente de komst aankondigde op de inloopavond voor inwoners van Velsen-Noord, ruim twee weken geleden, zei een woordvoerder van de Tallink Grupp nog van niets te weten.

Via openbare bronnen was afgelopen week bovendien te zien dat het schip was begonnen met een reis vanuit standplaats Tallin in Estland, naar Leith in Schotland. Schotse media maakten tegelijkertijd melding van de komst van een cruiseschip voor vluchtelingen daar. Ook het COA bevestigt in een brief aan de gemeente dat de Victoria I aan de Schotse overheid is verhuurd.

Vragen over deze ontwikkelingen van NH Nieuws aan het COA bleven in de tussentijd onbeantwoord, en nu is duidelijk waarom: de COA en gemeente weten al sinds vorige week woensdag dat de Victoria I niet meer beschikbaar is.

Verrast

Ook de gemeente was verrast door die ontwikkeling, meldt het college van burgemeester en wethouders. "Wij waren er niet van op de hoogte dat er nog geen absolute zekerheid was dat de MS Victoria 1 naar Velsen kon komen", valt te lezen in de brief van vandaag. Zie ook het kader hieronder.

Om te voorkomen dat het COA nog eens misgrijpt, heeft de organisatie naar eigen zeggen 'exclusieve opties' op twee cruiseschepen. Maar die bieden "nog steeds niet honderd procent garantie dat het schip daadwerkelijk komt. Die zekerheid is er pas op het moment dat het contract is getekend en het schip volgens het Rijk veilig aangemeerd kan worden".

Dezelfde voorwaarden

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) van Justitie en Veiligheid is één van de alternatieve schepen aangeboden door dezelfde rederij Tallink. Het alternatief kán meer mensen herbergen, maar in een brief aan de gemeente zegt het COA toe dat dat niet gaat gebeuren: dezelfde voorwaarden blijven van toepassing.

Dit betekent dat er duizend vluchtelingen opgevangen zullen worden op een cruiseschip aan de VOB-kade in Velsen-Noord, tot maximaal 1 maart. Tijdelijk, maximaal dertig dagen in totaal, kunnen er 1.200 mensen opgevangen worden.

Wel moet deze week blijken of de alternatieve schepen überhaupt op die plek kunnen liggen. Ze zijn bijvoorbeeld langer en breder dan de Victoria I. Hiervoor is nog extra onderzoek nodig.