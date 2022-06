Opvangschip Victoria I zelfs voor max 1200 vluchtelingen, maar 'er is nog niets getekend'

Het lijkt onwaarschijnlijk dat burgemeester Frank Dales zijn beslissing om duizend vluchtelingen in Velsen-Noord op te nemen terugdraait, maar hij zei gisteravond: "Er is nog niets getekend". Tijdens dezelfde raadssessie werd ook duidelijk dat er bij nood zelfs tijdelijk 1.200 mensen aan boord kunnen zijn, en zei Dales dat het zou gaan om cruiseschip Victoria I. Talink Grupp, de eigenaar van het schip, zegt echter nog van niets te weten.

Zorgen om het cruiseschip zijn er genoeg in Velsen-Noord, zoveel werd eens te meer duidelijk tijdens de raadsessie van gisteravond, die pas middernacht eindigde. 'Waarom hier', 'waarom zoveel', 'is het veilig', 'hoe gaat het met electriciteit', 'wat krijgt Velsen-Noord er voor terug' en ook: is zes maanden écht zes maanden?

Het zijn meer vragen dan Dales op dit moment kan beantwoorden, hoewel hij vol vertrouwen zegt te denken dat hij 'Velsen meekrijgt als zij het hele verhaal horen.' Daar raakt hij misschien wel de kern van het probleem: het 'hele verhaal' bestaat nog niet, er is nog veel onduidelijk.

In de gemeenteraad kan Dales best rekenen op begrip, sympathie en soms zelfs voorzichtige steun voor het idealistische plan om zeker duizend vluchtelingen op te vangen. Maar de inwoners van Velsen-Noord voor zich winnen zal nog een hele kluif zijn voor de burgemeester. Ook hij lijkt de illusie niet te hebben dat hij zich populair maakt onder de ruim vijfduizend dorpelingen.

Geen meerderheid in de raad nodig

Maar de realiteit is ook, zo kwam gisteren naar voren in de raad, dat het college van B&W geen meerderheid in de raad nodig heeft om het schip te kunnen verwelkomen. Toch tekent Dales de deal pas volgende week definitief, na beraadslaging met de gemeenteraad en inwoners. Die kunnen op maandag over het schip en dinsdag over de opvanglocatie in Driehuis hun zegje doen.

Over die laatste opvanglocatie ging het veel minder in de raadssessie. In Driehuis is plaatsgemaakt voor 160 minderjarige asielzoekers die daar zeker vijf jaar zullen blijven 'om ze rust en ruimte te kunnen bieden'.