Velsen-Noord over noodopvang op schip: "Snap het, maar waarom altijd hier?"

De oplossing voor de één is een probleem voor de ander. En problemen heeft Velsen-Noord al genoeg, vinden de inwoners. Gisteravond maakte de gemeente bekend dat het 1.000 vluchtelingen op gaat vangen op een cruiseschip in het dorp van 5.300 inwoners. "Het ís ook inderdaad mensonterend", zegt een inwoonster invoelend. Maar de vraag blijft: "Waarom moet het altijd Velsen-Noord zijn?"

En ook Aardenburg doet een duit in het zakje: "Denk eens aan de gezondheidszorg. Één huisarts heeft hier nu al 4.100 patiënten, je mag blij wezen dat als je nu een afspraak maakt, je over veertien dagen mag komen."

Een leverancier vult aan: "We hebben onze morele plicht om de mensen op te vangen. Maar in hoeverre ga je deze mensen kunnen helpen?", vraagt hij zich af. Ook is hij enigszins bezorgd: "Ik weet niet waar het naartoe gaat."

"Vreselijk, en funest voor dorp als Velsen-Noord. Zo klein als we zijn, en dan komen er duizend bij. Dat is gewoon niet te doen", zegt de vrouw bij de bloemenzaak van Leo Aardenburg. Ze is ook gemeenteraadslid namens Levendig en Gezond Velsen. Het onderwerp is bij z'n stal het gesprek van de dag.

Burgemeester Dales zei vanochtend tegen NH Radio inderdaad ook iets terug te hebben verlangd én gekregen van het Rijk, in ruil voor de ruimhartige opvang: de tweede pont bij Velsen-Noord blijft volgens toezeggingen nog 'een aantal jaar' doorvaren . Eerder was het niet zeker dat dat na 2023 nog het geval zou zijn.

Aardenburg ziet elders in het land meer opvangmogelijkheden dan in Velsen-Noord. "Waarom kiezen ze niet voor de Vlothaven in Amsterdam", zegt hij. "Wij krijgen hier al zoveel voor onze kiezen. Als de gemeente hier iets moet halen, weten ze ons altijd te vinden. Maar laten ze eens iets doen voor Velsen-Noord."

"In het raadsakkoord staat dat Velsen-Noord zou worden ontzien. Nou, dat raadsakkoord kan zo de prullenbak in."

Of Aardenburg dat genoeg vindt, valt te bezien. Velsen-Noord heeft naar zijn mening namelijk al genoeg problemen. "Er is ook nog de discussie over het Polenhotel dat ze hier willen . En wat te denken van de industrie om ons heen? En dat is echt niet alleen Tata Steel. NUON (tegenwoordig Vattenfall, red.) is misschien nog wel een groter probleem ."

Dales: "Als er een beroep wordt gedaan op Velsen, dan staat Velsen er"

“De voornaamste reden om deze opvangplek te realiseren is de schrijnende beelden die we elke dag zien in Ter Apel. Mensen die gevlucht zijn voor oorlog, voor geweld, voor hongersnood”, zei burgemeester Frank Dales vanochtend in een interview tegen NH Radio. “Die komen dan in Nederland, en wat kunnen wij ze bieden? Ze moeten op een stoel slapen, er is onvoldoende eten bij het opvangcentrum, ze moeten soms zelfs wel eens buiten slapen.”

En dat heeft Dales geraakt, zegt hij. “Toen het Rijk een beroep op onze gemeente deed, zijn we niet weggedoken. Toen is Velsen op gaan staan om te zeggen: als er een crisis is en er wordt een beroep op Velsen gedaan, dan staat Velsen er.”

“Ik snap dat duizend vluchtelingen op een gemeente met vijfduizend inwoners veel is. We hebben ook met het ministerie afspraken gemaakt over veiligheid, niet alleen aan boord maar ook in de omgeving van het schip, ook in Velsen-Noord.”

De burgemeester benadrukte ook dat er niet alleen op het cruiseschip vluchtelingen opgevangen gaan worden: “We hebben diverse locaties uitgebreid uitgezocht en uiteindelijk was dit de beste locatie. Maar we realiseren ook in Driehuis een opvang voor minderjarige asielzoekers.” Luister het volledige interview met Dales hieronder.