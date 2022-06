Dales: "Tweede pont Velsen-Noord langer door in ruil voor opvang vluchtelingen"

Tekst gaat door onder het volledige interview met Frank Dales over de opvang van duizend asielzoekers in de gemeente.

Burgemeester Dales is niet bang geweest de slepende gemeentekwestie op tafel te gooien in de onderhandelingen met het Rijk over de opvang van duizend statushouders op een cruiseschip in de haven van Velsen-Noord.

Hoeveel jaar de pont precies moet blijven varen door de toezeggingen, is nog niet duidelijk. Tot nu toe was het nog helemaal niet zeker of er na 2023 nog twee ponten in plaats van één zouden varen op de plek op de grens van IJmuiden.

De gemeente zei daar in maart over: "De wens en de inzet is om ook na 2023 twee elektrische ponten in de vaart te houden tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord. Daarvoor vinden samen met andere IJmondgemeenten gesprekken plaats met onder andere de provincie en de gemeente Amsterdam."