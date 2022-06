Gemeente Velsen wil zeecruiseschip met 1.000 vluchtelingen in Velsen-Noord

Met de plaatsing van het mega-schip hoopt de gemeente 'een bijdrage leveren aan de oplossing'. "Er is een urgent en omvangrijk probleem rond de opvang van vluchtelingen in Nederland. De situatie in Ter Apel maakt dit elke dag duidelijk", schrijft de gemeente. "Niet alleen vanuit de vraag vanuit de rijksoverheid, ook vanuit ons hart."

De beoogde locatie voor het schip is aan de VOB-kade bij bedrijventerrein Noordwijkermeer in Velsen-Noord. Het college gaat 23 juni nog met een deel van de raad in overleg, daarna neemt het college een besluit over het plan.

De inwoners van het dorp Velsen-Noord, dat zo'n 5.300 inwoners telt, zullen zeker wat gaan merken van de komst van de vluchtelingen. Volgens de gemeente is het de verwachting "dat de bewoners van het schip met name gebruik gaan maken van de voorzieningen in Velsen-Noord en in Beverwijk".

Het gesprek met de omwonenden moet nog plaatsvinden. De gemeenteraad is vandaag ingelicht met een memo.

Op 27 juni staat er een bewonersbijeenkomst gepland. De gemeente heeft een speciale website geopend met meer informatie, hier is ook een brief aan de omwonenden te vinden.

Beveiliging

Verantwoordelijk voor alle faciliteiten op het schip is het COA. Daarbij komt ook al het personeel en de beveiliging kijken.

Naast het cruiseschip in Velsen-Noord moet er ook in Driehuis een kleinschalige opvanglocatie komen. Deze is voor minderjarige vluchtelingen. In dit geval gaat het om 60 tot 100 vluchtelingen.