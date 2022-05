Tientallen autoschades door roestuitstoot Vattenfall-fabriek: "Het is verschrikkelijk"

Gilles woont al 50 jaar pal achter de Vattenfall-fabriek in Velsen-Noord. Meerdere keren per jaar veroorzaakt roestuitstoot schade aan raamkozijnen en auto's in de wijde omgeving. De omwonenden hebben niet het idee dat Vattenfall écht bezig is met een oplossing. "Het is verschrikkelijk, echt ongelooflijk."

Gilles, Amy en 20 anderen getroffen door roestuitstoot Vattenfall - NH Nieuws

Gilles loopt naar zijn auto toe en vertelt dat dit al zijn tiende wagen is die aangedaan is door de roestuitstoot. "Olie en roestdelen. Allemaal in m'n auto gebrand, over m'n hele auto." Die plekken kan hij weg laten halen op kosten van Vattenfall. In het verleden heeft Gilles dat ook gedaan, maar dat kost hem tijd en energie terwijl hij zich niet de boosdoener voelt in dit verhaal. "Ik heb dit al een keertje of 25 minimaal meegemaakt. Elk jaar hebben ze twee of drie uitstoten. Ik heb hele slechte ervaringen." Ingebrande roestplekken Gilles vertelt hoe het vorig jaar ging toen er ook sprake was van roestuitstoot. "Ik had een BMW 7-serie, dat was vorig jaar. Die was helemaal onder de roest, allemaal ingebrand. Toen zeiden ze (Vattenfall, red.) dat de auto niet voor de deur stond en toen wilden ze de auto niet eens laten cleanen." Tekst gaat verder onder de foto.

Gilles wijst naar een van de vele schades aan zijn auto door de uitstoot van Vattenfall - NH Nieuws / Jasper Leegwater

Zo'n 150 meter verderop woont Amy. Zij heeft twee sportwagens voor de deur staan en ook die bolides zijn aangetast. Ze vertelt: "Je ziet het op de auto's, allemaal olie-achtige vlekken. Je krijgt het er gewoon niet uit. Ik werk hard genoeg voor deze auto's en het is gewoon zonde dat het er zo bij komt te staan." Vergoeden of aanpassen Als Vattenfall de kosten vergoed voor het opknappen van de auto's is dat eigenlijk niet meer dan het uitstellen van grotere kostenposten, vertelt Amy. "Nu mag ik 'm laten poetsen en, eerlijk is eerlijk, dan is het ook wel echt schoon. Maar door de chemische reiniging gaat er toch elke keer een stuk van je lak af. Hoe vaak moet ik dat nog blijven doen?"

Quote "We willen geen overlast veroorzaken voor onze buren en dat is iets dat bovenaan staat op ons lijstje" Ahmed abdisalaam - locatiemananger vattenfall

Bij Gilles heerst het gevoel dat Vattenfall ervoor kiest om de schades te vergoeden in plaats van aanpassingen te doen aan de fabriek, omdat dit voor de energiemaatschappij voordeliger is. Dat ontkent locatiemanager van het bedrijf Ahmed Abdisalaam: "Absoluut niet, ik sta er echt niet zo in met mijn team. We willen hier langdurig elektriciteit leveren. We willen geen overlast veroorzaken voor onze buren en dat is iets dat bovenaan staat op ons lijstje." Met een 'multidiciplinair' team, medewerkers van verschillende afdelingen, gaat Abdisalaam aan de slag om een plan op te zetten waarmee de uitstoot uiteindelijk moet verdwijnen. Hoe lang dat gaat duren en wanneer de omwonenden van de fabriek daar iets van gaan merken durft hij nog niet te zeggen.