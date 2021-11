Onbegrip over Polenhotel in 'afvoerputje van Velsen': "Dit kan Velsen-Noord niet aan"

De bouw van een pension dat plaats biedt aan een kleine 200 arbeidsmigranten houdt Velsen-Noord in zijn greep. Het onderkomen is gepland op een groenstrook tussen een bedrijventerrein en een woonwijk. De bewoners zijn boos dat de bomen voor hun huis verdwijnen en ze straks tegen beton aankijken. De ergernis van het Wijkplatform Velsen-Noord zit dieper.

"Het zingt hier de laatste tijd alweer regelmatig rond dat we het afvoerputje van de gemeente Velsen zijn. Als je kijkt naar de bevolkingsopbouw is dit een totaal verkeerde beslissing. Dit kan Velsen-Noord niet aan."

Stam, die jarenlang actief is geweest in de lokale politiek, baalt ook van de manier waarop de gemeente Velsen met de vertegenwoordiging van de bewoners is omgegaan. "Je wilt op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen, maar helaas...We wisten van niks. Als puntje bij paaltje komt, word je ermee overvallen. Dus in het hele participatietraject dat nu volgt, heb ik ook geen vertrouwen."

'Continu vraag naar (tijdelijke) arbeidskrachten'

De kamers in het 'Polenhotel' zullen worden bezet door mensen die werken voor uitzendbureaus. Volgens de gemeente is er 'een continue vraag' naar (tijdelijke) arbeidskrachten. "Voor hen is er behoefte aan een meer informele, huiselijke en zelfstandige verblijfsomgeving. Momenteel zorgt dit in Velsen-Noord voor druk op de bestaande woningen door (kamer)verhuur aan tijdelijke werknemers", aldus de gemeente.

Stam vraagt zich af of de woningen die de arbeidsmigranten achterlaten als ze in het 'Polenhotel' onderdak vinden, daadwerkelijk door mensen uit Velsen zullen worden bezet, zoals de gemeente suggereert. "Ik weet niet of dat wel zo is. We zullen dan ook alles, maar dan ook alles doen om het niet door te laten gaan en ook het college op zijn verantwoordelijkheid wijzen."