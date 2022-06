Bewoners op de barricade: vanavond protestmars tegen komst vluchtelingen naar Velsen-Noord

Velsenaren gaan vanavond de straat op om te protesteren tegen de komst van de zeker duizend vluchtelingen op een cruiseschip. Er wordt een protestmars gehouden, voorafgaand aan het gemeentelijke spreekuur over de opvangboot. Hoeveel mensen er precies meelopen, is nog niet helemaal duidelijk, al zingt de mars volgens gemeenteraadslid Leo Aardenburg 'al aardig rond'. Ook op het spreekuur wordt veel drukte verwacht.

Bewoners van Velsen-Noord kregen een week geleden te horen dat er concrete plannen zijn voor de opvang van zeker duizend vluchtelingen op een groot cruiseschip aan de VOB-kade. 'Natuurlijk moeten vluchtelingen geholpen worden', is de tendens in het dorp, maar er zijn grote zorgen over de leefbaarheid in Velsen-Noord.

Het is voor de mensen uit Velsen-Noord een optelsom. Er is altijd gedoe rond Tata Steel, grote kaalslag in het plaatselijke openbaar vervoer, hier en daar stille armoede en nu komt er ook een cruiseschip met duizend vluchtelingen. Dat zet de leefbaarheid van het dorp aardig onder druk, menen inwoners.

Grote druk op gemeenschap

Velsen-Noord is een dorp met slechts iets meer dan vijfduizend inwoners. Zij wijzen de gemeente erop: er is maar één huisarts en maar één tandarts. Die hebben het nu al razend druk. Kunnen die ook nog zo'n grote toename van patiënten aan?

En wie zijn de vluchtelingen? Gezinnen, bejaarden, mannen, vrouwen? Wat als de zij zich gaan vervelen en Velsen-Noord intrekken, vragen inwoners zich af. Vanavond kunnen Velsen-Noorders tussen zeven en negen uur naar een inloopspreekuur aan de VOB-kade om een antwoord op hun vragen te krijgen.

