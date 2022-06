Cruiseschip met vluchtelingen in Velsen-Noord komt definitief

De opvang van duizend vluchtelingen op een cruiseschip in het Noordzeekanaal gaat door. Met ingang van 1 augustus ligt er een boot die plaats biedt aan 1200 mensen aan de VOB-kade vlak naast de Velsertunnel in Velsen-Noord. Het gaat om een periode van een half jaar. Het zou gaan om de Victoria 1. De eigenaar van het schip, de Tallink Grupp, zegt overigens nog van niets te weten.

Ook de huisvesting van honderd jonge asielzoekers in Driehuis is definitief. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen vanmiddag besloten.

De komst van het cruiseschip stuit in Velsen-Noord op fel verzet. Maandagavond liepen zo'n 250 inwoners van het dorp mee met een protestmars. Burgemeester Frank Dales kreeg daarna een stortvloed van vragen op zich afgevuurd van bezorgde Velsenoorders. Zij vinden dat er in hun dorp met ruim vijfduizend inwoners en vijftig verschillende nationaliteiten geen ruimte is voor nog eens duizend mensen. De rek is eruit, vinden ze.

De weerstand tegen de komst van honderd jonge asielzoekers in Driehuis stuit daar op minder verzet, zo bleek bij een informatieavond een dag later.