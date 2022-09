Maandagmiddag al eerste asielzoekers op cruiseschip Velsen-Noord

Na een lang voortraject is vanmorgen vroeg de Silja Europa aangemeerd aan de VOB-kade in Velsen-Noord. Het cruiseschip biedt straks onderdak aan zo'n 1.000 asielzoekers. Maandag worden de eerste bewoners verwacht, maakte het COA bij aankomst bekend.

"Enerzijds ben ik er heel trots op dat de gemeente Velsen de nek uitsteekt. Aan de andere kant snap ik de gevoelens van de inwoners van Velsen-Noord heel goed. Het is een kleine gemeenschap van 5.000 inwoners. Zij vragen zich af: 'hoe moet dat nu in ons dorp?"

In juni, toen de plannen voor de komst van het schip duidelijk waren geworden, is er in Velsen fel geprotesteerd tegen de komst. Burgemeester Dales vertelt vanmorgen dat hij de zorgen van de inwoners goed kan begrijpen.

Dales: "Er is extra politie-capaciteit. Er zijn ook extra boa's specifiek voor dit gebied voor de komende zes maanden. Er is 24/7 een telefoonnummer beschikbaar, zodat Velsenaren 24/7 kunnen bellen als ze vragen, opmerkingen of klachten hebben. Er komt ook een regelmatig overleg met bewoners, het COA, de gemeente en de politie."

Volgens burgemeester Dales is er op het schip straks een huisarts aanwezig. Ook het onderwijs wordt geregeld op een locatie in Heemskerk. Om de veiligheid te waarborgen worden er langs de kade hekken geplaatst en zal er betere verlichting komen.

Gerrit de Vries is met zijn bedrijf Marine Sampling gevestigd aan de kade waar de Silja Europa voorlopig zal blijven liggen. Hij is er nog niet gerust op dat de veiligheidsmaatregelen voldoende zijn. "Er wordt hier zwaar transport gepleegd. Het is niet fijn om daar dan mensen bij te hebben die hier rondlopen."

De gemeente hoopt met het plaatsen van hekken het ronddwalen van asielzoekers tegen te houden. In de praktijk moet blijken of er overlast gaat ontstaan voor de bedrijven aan de kade.

Pendelbus

Hanneke Nelie is locatiemanager namens het COA. Zij vertelt over de laatste voorbereidingen die nu nog worden getroffen. "De komende dagen gaan we de kantoren inrichten, de gezondheidszorg inrichten. Alles aan boord klaarmaken voor de bewoners. Als alles meezit verwachten we maandagmiddag de eerste 100 bewoners."

Gedurende de rest van volgende week zullen er steeds meer bewoners bijkomen. Voor de asielzoekers wordt een pendelbus geregeld van en naar het station van Beverwijk. Ook wordt een van de loodsen aan de kade omgebouwd tot een sporthal waar de asielzoekers terecht kunnen.

Uiterlijk 1 maart 2023 moeten alle bewoners vertrokken zijn van de boot.