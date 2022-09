Verkeersbord bedoeld voor asielzoekers in Velsen-Noord dag na plaatsing besmeurd

Een bord dat is bedoeld om asielzoekers vanaf het schip in Velsen-Noord naar de bus te wijzen, is op de eerste dag na de plaatsing met zwarte graffiti onleesbaar gemaakt.

(On)besmeurd bord voor asielzoekers Velsen-Noord - Jasper Leegwater en aangeleverde foto

Berichten in de Facebookgroep 'Je bent Velsen-Noorder als...' gisteren waren al een voorbode op het vandalisme: "Die kunnen we toch gewoon weer tegen de vlakte halen?", reageerde een man op foto's van de nieuwe borden. Het bijschrift van de fotograaf zelf bij was ook al niet erg verdraagzaam, laat staan waar. Hertaald schreef hij:" Wat heeft de gemeente gezegd: 'We proberen de mensen van de boot buiten het dorp te houden'. Nou, daar begint het al mee, de arrogantie van deze gemeente. Die zet dan deze bebording van het schip naar het centrum, en dat doen 's nachts. Hoe krijg je de inwoners tegen het plafond?" Aardig wat weerstand Rond het tijdstip van de komst van het schip gisteren, heeft de gemeente inderdaad bordjes geplaatst om de route van het cruiseschip naar de bus aan te duiden. Maar hoewel het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Velsen vanaf het begin gezegd hebben dat de duizend tijdelijke nieuwe inwoners ook gewoon van het (terrein rond het) schip af mogen, laten de Facebookberichten en het besmeurde bord zien dat de komst van de asielzoekers nog op aardig wat weerstand stuit in de gemeenschap. De gemeente laat voor nu via een zegsman weten dat die het besmeurde bord 'in beeld heeft'. Of de gemeente ook aangifte gaat doen, laat de woordvoerder nog in het midden.

Quote "De zogenaamde veiligelanders en uitgeprocedeerden komen hier niet" Woordvoerder van het COA

De genoemde ontevreden Facebookberichten staan niet op zichzelf. Ook op Twitter delen mensen hun zorgen en maken twitteraars opmerkingen in de trant van 'het schip waar 1.000 asielzoekers verwend gaan worden.' Of de cruiseschepen inderdaad zullen voelen als luxeverblijf, zal vanaf maandag moeten blijken als de eerste vluchtelingen aankomen. Wat wel al duidelijk is, is dat de meeste van de tijdelijke bewoners gevlucht zullen zijn uit een voor hen onveilig land. Mensen die wel uit een veilig land komen of van wie al bepaald is dat zij uitgezet gaan worden uit Nederland, komen niet naar Velsen, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nogmaals. "Het worden gevluchte gezinnen, mannen en vrouwen", zegt een woordvoerder. "Wie dat precies zijn, dat weten we nu nog niet. Maar de zogenaamde veiligelanders en uitgeprocedeerden komen hier niet." Die groepen worden doorgaans gezien als het meest overlastgevend. Tekst gaat door

Heel Velsen-Noord (5.000 inwoners) en Beverwijk houden hun hart vast. Wat gaat er gebeuren ? Boot aangemeerd langs bedrijventerrein met zwaar verkeer en heftrucks waar gewoon gewerkt moet worden. Levensgevaarlijk. Maar alle regels gaan overboord. — Dick Koelman (@dickiedik1955) September 21, 2022

Natuurlijk klonk er hier en daar ook een tegengeluid op de sociale kanalen. Een vrouw merkte de zwartgemaakte borden vanmiddag ook op en deelt haar dorpgenoten mee in de Facebookgroep 'Je bent Velsen-Noorder als...': "Super handig… alle borden onder met graffiti. Het is logisch als je het ergens niet mee eens bent dat je je stem laat horen. Het vervelende van dit ‘grapje’ is dat de mensen nu helemaal geen route meer gaan volgen maar juist rond gaan lopen in Velsen-Noord en wellicht voor onrust gaan zorgen. Voor de persoon die dit gedaan heeft, bedankt!" En een andere man sprak zijn dorpsgenoten aan onder een post over kritiek op 'een prachtige boot met gratis kost en inwoning': "Ja, het leven is voor ons een stuk duurder. Ja, we hebben het even moeilijker dan een jaartje terug. Maar dat stabiliseert weer. Over een poosje hebben we dankzij deze mensen weer goedkope arbeidskrachten en zijn we zoooo blij met deze mensen!"