Komst asielzoekers Velsen-Noord afhankelijk van uitspraak rechter vanmiddag

Het blijft nog even de vraag of er écht asielzoekers gaan komen in Velsen-Noord. De rechter beslist vandaag voor 14.00 uur of er überhaupt mensen mogen wonen op het zeecruiseschip Silja Europa, dat er aan een industrieterrein ligt.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil vanaf vandaag de eerste asielzoekers verwelkomen. In totaal zou de Silja Europa tot 1 maart duizend asielzoekers opvangen, als deel van de oplossing voor de nationale opvangcrisis.

Als de rechter besluit dat de opvang in Velsen-Noord niet kan doorgaan, is dat de zoveelste tegenslag in een toch al rommelige voorbereiding. Het project liep vanaf het begin veel vertraging op.

In juni hoopten de gemeente en het COA nog dat het opvangschip er al in augustus zou liggen. Daarna hoopten zij 1 september, waarna het COA vorige week de verwachting uitsprak vandaag de eerste bewoners aan boord te laten.

Een schip dat zou komen, bleek toch niet te zijn vastgelegd door de Nederlandse overheid. Daarna bleek er meer werk nodig dan verwacht om de beoogde aanlegplek, de VOB-kade, in gereedheid te brengen voor de komst van het schip.

Niet geschikt om te wonen

Nu zowel de kade als het schip er klaar voor zijn, kwam de volgende kink in de kabel voor het COA en de gemeente. Bedrijven aan en naast de VOB-kade beargumenteerden afgelopen vrijdag voor de rechter dat die plek helemaal niet geschikt is om te wonen. Dat zou ook uitdrukkelijk staan in het bestemmingsplan van het industrieterrein.

Nu is het de vraag of de rechter vandaag oordeelt dat het schip inderdaad niet geschikt is voor bewoning, of dat de opvangcrisis een uitzondering op de regel rechtvaardigt. Het COA meldt dat er nog geen asielzoekers naar het schip komen, voordat de rechter uitspraak heeft gedaan.