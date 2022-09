LIVE NH Sport met Telstar - Heracles Almelo en Willem II - Jong AZ

Een zware kluif vanavond voor Telstar. De Velsenaren krijgen in eigen stadion titelkandidaat Heracles Almelo op visite. Jong AZ wacht eveneens een flinke opgave. De sterk gestarte ploeg van trainer Maarten Martens speelt in Tilburg tegen Willem II. Beide wedstrijden zijn vanaf 19.00 uur rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport.

De laatste keer dat Telstar op Sportpark Schoonenberg in competitiewedstrijd tegen Heracles voetbalde was op 28 januari 2005. Johan Pater en Leon Kantelberg hielpen de thuisploeg aan een 2-0 voorsprong die in de laatste tien minuten teniet werd gedaan door Thijs Sluijter en Kwame Quansah (2-2). Twee jaar later schakelden de Almeloërs Telstar uit in het KNVB-bekertoernooi door met 2-1 te winnen.

Zeperd

Het verrassend uit de eredivisie gedegradeerde Heracles bezet met dertien punten uit zes wedstrijden de vierde plek in de eerste divisie. Opvallend is de zeperd van de ploeg van trainer John Lammers tegen Jong Ajax. In Amsterdam werd elf dagen geleden met liefst 4-0 verloren.

Telstar, dat het zonder de geblesseerder Anwar Bensabouh moet stellen, heeft na de zege diep in blessuretijd op Almere City FC (0-1) zeven punten en staat veertiende. De aftrap is om 20.00 uur. Het commentaar krijg je van Frank van der Meijden.

Willem II - Jong AZ

Ook bij onze tweede wedstrijd is een degradant uit de eredivisie de tegenstander. Net als bij Heracles heeft Willem II de doelstelling om binnen één jaar terug te keren op het hoogste niveau. De start van de Tilburgers is nog wat stroef, want na zes potjes voetbal zijn er pas negen punten binnen. Eén van de twee zeges boekte Willem II thuis tegen Telstar (2-1) maar erg makkelijk ging dat toen niet.

Bij Willem II ontbreekt Erik Schouten. De Noord-Hollander kreeg vorige week tegen PEC Zwolle (2-2) de rode kaart en is door de KNVB voor één duel geschorst.