Telstar verweert zich kranig tegen Willem II, maar gaat zonder punten terug naar huis

In de loop van de eerste helft werd de thuisploeg sterker. Goed verdedigend werk van Oude Kotte en daarna een prima redding van Koeman voorkwamen een goal. In de 36e minuut werd het Velsense verzet gebroken. Na een vrije trap belandde de bal voor de voeten van Verreth. De Willem II-middenvelder volleerde prachtige de 1-0 binnen.

De mannen van Mike Snoei begonnen prima aan de wedstrijd. De eerste kans van de wedstrijd was voor Telstar. Koen Blommestijn kreeg de bal in kansrijke positie, maar zijn inzet ging voorlangs.

Jubileum Plet

In de tweede helft maakte Glynor Plet de gelijkmaker. Hij wipte in de 58e minuut de bal keurig over keeper Smits heen. Voor de spits was het zijn 100e goal in het Nederlandse betaalde voetbal en zijn 78e voor Telstar in totaal.

Lang kon Telstar niet van de gelijkmaker genieten. Met nog iets meer dan een kwartier te gaan knalde Max Svensson de afvallende bal binnen. Telstar probeerde het nog wel, maar tot scoren kwam het niet meer. En zo leed de ploeg een onnodige 2-1 nederlaag.

Opstelling Telstar: Koeman; Mulder (Blackson/64), Oude Kotte, Bensahbou, Apau, Liesdek (Kruiver/64); Seedorf (Boussakou/72), Najah, Ainsalu (Soares/80); Blommestijn (Smit/80), Plet