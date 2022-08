Telstar hoopt zich te versterken met aanvaller van AEK Athene

Telstar hoopt zich nog te versterken met een aanvaller van AEK Athene. "Die onderhandelingen lopen. Hij loopt al volop mee daar in het eerste elftal, maar hij wil zich heel graag laten zien in Nederland. Dat wil hij graag bij Telstar", aldus trainer Mike Snoei.

Een naam wil Snoei nog niet noemen, maar het zou gaan om Theodosis Macheras of Christos Giousis. Telstar is al langer met de Griekse aanvaller bezig, maar zit voorlopig dus nog in de wachtkamer.

Terugkeer Ondaan?

Ook de naam van aanvaller Terell Ondaan wordt genoemd in Velsen-Zuid. Ondaan speelde al twee periodes bij Telstar en Snoei heeft nog vaak contact met de voetballer. "Zeker een interessante optie, maar wij moeten naar de mogelijkheden kijken. Met onze begroting moeten wij daar heel voorzichtig mee zijn", aldus Snoei.

Telstar gaat vrijdag op bezoek bij Willem II. Dat duel is live te horen op NH Radio.