Telstar-trainer Mike Snoei: "Moeten weer een luis in de pels zijn"

Maandag begint voor Telstar het nieuwe seizoen in de eerste divisie. De ploeg van trainer Mike Snoei gaat dan op bezoek in Amsterdam bij Jong Ajax. Snoei is blij dat het na een lange voorbereiding eindelijk kan beginnen. "We gaan nu spelen om de punten en dan hoop je dat alles er zo goed mogelijk uit komt."

"Er zitten geen makkelijke wedstrijden meer bij. Vrijdagavond heb ik genoten van Jong PSV tegen de gedoodverfde titelkandidaat Willem II. Die spelen met pijn en moeite gelijk", zegt Snoei over de sterkte van de eerste divisie dit seizoen. "Er zitten geen zwakke broeders meer in. Wij moeten onszelf goed gaan verkopen. Wij moeten weer die luis in de pels zijn. Als we dat met lef en flair gaan doen, dan zie ik dat zeker zitten. Ook tegen Jong Ajax maandagavond."

"Dit is de sterkste eerste divisie in tien jaar tijd"

Snoei kan over een vrijwel geheel fitte selectie beschikken. Enkel Özgür Aktas ontbreekt vanwege een blessure. Bovendien kan Snoei geen gebruik meer maken van Ozan Kökcü. De middenvelder tekende vanochtend een contract bij FC Eindhoven. "Groot compliment voor Telstar en voor Ozan. Jammer dat hij weg is, maar het geeft nieuwe kansen voor andere jongens. Cas Dijkstra zou als aanvallende middenvelder kunnen spelen, maar ook Tom Overtoom."

Twee spitsen

Tegenover het vertrek van Kökcü stond wel de komst van Koen Blommestijn. De spits wordt gehuurd van FC Volendam en kan maandag gelijk gaan debuteren. "De rolverdeling tussen Glynor Plet en Blommestijn moet nog wel vorm gaan krijgen. Maar goede voetballers passen altijd bij elkaar", zegt Snoei over het eventuele debuut van Blommestijn. "Of we met drie aanvallers naast elkaar gaan spelen of juist met twee voorin en één eronder, dat gaan we nog bekijken. We streven ernaar om Blommestijn er maandag bij te hebben."

Het duel tussen Jong Ajax en Telstar is maandagavond live te volgen via een extra radio-uitzending op NH Radio. De aftrap in Amsterdam is om 20.00 uur. De voorbeschouwing van NH Sport begint een uur eerder.