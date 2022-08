Koen Blommestijn wil scoren bij Telstar: "Hier kan ik de meeste goals maken"

Koen Blommestijn is de meest recente aanwinst van Telstar. De 22-jarige aanvaller moet de ploeg van Mike Snoei dit seizoen van de nodige doelpunten gaan voorzien. De van FC Volendam gehuurde Blommestijn koos bewust voor een verblijf bij de Witte Leeuwen. "Samen met Glynor Plet in de spits kom ik het best tot mijn recht."

Koen Blommestijn: "Ik denk dat ik hier de meeste goals kan gaan maken" - NH Sport/Frank van der Meijden

"Bij FC Volendam werd het al snel duidelijk dat ze Henk Veerman wilde halen. Ik kon een jaar veel op de bank gaan zitten in de eredivisie, of kies ik ervoor om verhuurd te worden en veel te gaan spelen bij een ploeg in de eerste divisie. Uiteindelijk is het dat laatste geworden", aldus Blommestijn over zijn keuze voor Telstar. Correia & Landvreugd Blommestijn werd gehaald op voorspraak van Telstar-assistenten Ulrich Landvreugd en Anthony Correia, die tevens de hoofdtrainers zijn van respectievelijk AFC en Katwijk. "Er waren ook andere clubs, maar ik heb mede voor Telstar gekozen vanwege de trainers. Ik kende Uli en Anthony van de tweede divisie. Bovendien denk ik dat ik door de manier van voetballen van Telstar hier de meeste goals kan gaan maken", vertelt Blommestijn.

Quote "Samen met Glynor Plet in de spits kom ik het best tot mijn recht" Telstar-speler Koen Blommestijn

Blommestijn lijkt de ideale man om samen met aanvoerder en routinier Glynor Plet de aanval te gaan vormen in Velsen-Zuid. "Ik denk dat ik samen met Plet, met twee spitsen spelen, dat ik daar goed tot mijn recht kom. Ik kan ook om Plet heen spelen, dat is ook zeker een mogelijkheid", aldus de spits die vorig jaar twintig keer scoorde in de tweede divisie. Tekst gaat verder onder de video.

Koen Blommestijn: "Samen met Plet in de spits kom ik het best tot mijn recht" - NH Sport

Neusje voor de goal Trainer Mike Snoei is verheugd met de komst van Blommestijn en heeft dankzij de aanvaller gelijk meer mogelijkheden in de voorhoede. "Hij is gekomen op voorspraak van mijn assistenten die hem veel hebben zien spelen in de tweede divisie. Hij maakte het hun ploegen erg lastig. Hij is moeilijk te bespelen en hij heeft een neusje voor de goal. Het is bovendien een jongen die keihard wil werken", aldus Snoei zijn nieuwste aanwinst.

Mike Snoei over Koen Blommestijn: "Ik kende hem niet eens zo goed" - NH Sport

Telstar speelt maandagavond zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de eerste divisie. Jong Ajax is in Amsterdam de tegenstander. Het duel is live te volgen via een extra radio-uitzending op NH Radio. De aftrap in Amsterdam is om 20.00 uur. De voorbeschouwing begint een uur eerder.