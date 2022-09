Telstar-verdediger Anwar Bensabouh aantal weken uitgeschakeld met knieblessure

In de wedstrijd tegen Almere City FC raakte Bensabouh geblesseerd. De Amsterdammer, die in het verleden bij Almere City speelde, moest het veld vlak voor het eindsignaal met een knieblessure verlaten.

Telstar kon in Almere drie punten bijschrijven met de overwinning. David Min was de matchwinner in Flevoland en na de winst bekleden de Witte Leeuwen de veertiende plaats in de eerste divisie.

Komende vrijdag komt Heracles Almelo op bezoek in Velsen-Zuid. De aftrap op Sportpark Schoonenberg is om 20.00 uur en de wedstrijd is live te volgen tijdens de radio-uitzending van NH Sport.