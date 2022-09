Voormalig Telstar-speler Yassine Zakir gaat aan de slag in tweede divisie van Roemenië

Daar had hij een prima seizoen. Hij kwam in totaal in 34 duels in actie voor Telstar. Trainer Mike Snoei liet aan het begin van het seizoen weten graag verder te gaan met de voetballer. De speler zelf gaf aan dat hij toe was een aan nieuwe uitdaging.

Rode lantaarndrager

In Roemenië gaat hij aan de slag op het tweede niveau van Roemenië. Zakir kan meteen aan de bak, want FC Metaloglobus staat onderaan in de Roemeense Liga 2.