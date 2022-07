Publiekslieveling Yassine Zakir vertrekt bij Telstar: "Ik wil wat anders"

"Mijn zaakwaarnemer is in gesprek met clubs in het binnen- en buitenland", zegt de ambitieuze vleugelverdediger. Daar voegt hij wel aan toe dat de deur bij Telstar nog op een kier staat. "Ik heb nog een doorlopend contract, maar de kans is wel heel groot dat ik wegga."

Zakir staat pas een jaar bij Telstar onder contract. "Ik wil gewoon wat anders. Soms komt er een moment in je leven dat je toe bent aan iets nieuws", vertelt hij. Het aanstaande vertrek heeft volgens hem niets met de nieuwe trainer Mike Snoei te maken. "Ik kan heel goed met hem", zegt Zakir die nog altijd bij Telstar meetraint. "De trainer vindt het jammer, want hij had wel op mij gerekend. Helaas, dat is de voetbalwereld."