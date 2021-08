Jongensdroom komt uit voor Telstar-debutant Zakir

Met een grote glimlach kijkt Yassine Zakir terug naar zijn debuut voor Telstar. De rechtsback speelde een jaar geleden nog voor zaalvoetbalclub White Stones uit Egmond en nu was hij één van de uitblinkers tegen FC Emmen (1-1). "Blij dat de trainer me deze kans heeft gegeven."

Niet alleen Zakir blikt met een fijn gevoel terug op zijn debuut tegen FC Emmen. Ook trainer Andries Jonker was vol lof over zijn pupil. "Dat is een prachtig verhaal over die jongen. Dit kan gewoon bij Telstar."

Geknepen billen

De 1-1 voelt bijna als een overwinning in Velsen-Zuid. Jonker zei voor de wedstrijd al dat hij FC Emmen als één van de kampioenskandidaten zag. Toch zat de oefenmeester in de slotfase wel met geknepen billen in de dug-out. "Ja, want anders was het domper op zo'n mooie avond."

Volgende weekend gaat Telstar op bezoek bij NAC Breda.