Knap gelijkspel voor Telstar tegen FC Emmen bij seizoensopening

Thuis tegen FC Emmen is Telstar de eerste divisie prima begonnen. De Witte Leeuwen hielden de eredivisiedegradant op 1-1. Glynor Plet zorgde in de vijfde minuut voor het allereerste doelpunt van het seizoen.

De Witte Leeuwen kenden een droomstart tegen het gedegradeerde FC Emmen. Binnen vijf minuten zorgde Glynor Plet al voor de 1-0. De spits werkte een uitstekende voorzet van Yassine Zakir binnen.

Een fris en energiek Telstar beet goed van zich af en legde FC Emmen bij vlagen hun wil op. Toch stond het binnen een half uur gelijk. Verdediger Jip Molenaar maakte een inschattingsfout, waarna Emmen-speler Jasin-Amin Assehnoun spits Jeredy Hilterman bediende. Hij schoof de bal simpel langs keeper Trevor Doornbusch: 1-1.

Gelijkspel over de streep trekken

Na die gelijkmaker werd de bezoekers sterker, maar beide ploegen kwamen niet meer tot scoren in de eerste helft. Ook na rust was Telstar grotendeels gelijkwaardig aan het sterker geachte FC Emmen.

De ploeg van trainer Andries Jonker had het ook aan Doornbusch te danken dat het 1-1 bij bleef. Hij redde twee keer katachtig op inzetten van Hilterman. Bij de tweede poging schoot Assehnoun in de rebound nog over. Tussendoor werkte Telstar-verdediger Delvechio Blackson de bal ook nog bijna in eigen doel.

Beide ploegen kregen in het laatste kwartier meerdere mogelijkheden, maar het bleef bij 1-1 op Sportpark Schoonenberg.