Jong Ajax bezorgt Heracles fikse nederlaag, ook winst voor Jong AZ tegen FC Dordrecht

Het uit de eredivisie gedegradeerde Heracles verloor nog geen enkele competitiewedstrijd, maar in Amsterdam bleek al snel dat er geen eer te behalen was. Al duurde het tot de 45e minuut, voordat Lorenzo Lucca met het nodige fortuin de score opende.

De van Pisa gehuurde spits verdubbelde de score in de 57e minuut met een schot in de korte hoek. Na fraai voorbereidend werk van invaller Amourricho Van Axel Dongen besliste Donny Warmerdam de wedstrijd een kwartier voor tijd. Om nog wat extra zout in de wonden te strooien, maakte Warmerdam er daarna nog eentje.

Jong Ajax herstelde zich daarmee van de 4-0 nederlaag die het vorige week zondag bij ADO Den Haag leed. De ploeg van trainer John Heitinga klimt naar de tiende plaats op de ranglijst.

Opstelling Ajax: De Graaff; Regeer, Warmerdam (Delgado/85), Pierie, Baas (Jermoumi/66); Fitz-Jim, Rasmussen, Hlynsson; Conceicao (Van Axel Dongen/46), Lucca (Aertssen/64) en Hansen (Sarfo/78)