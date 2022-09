Scorende basisdebutant Yusuf Barasi schenkt goal aan ouders: "Deze is voor jullie"

Voor Yusuf Barasi was de wedstrijd tegen FC Vaduz een onvergetelijke avond. De 19-jarige spits maakte zijn basisdebuut, scoorde de openingstreffer en zag zijn ploeg met 4-1 winnen. "Ik wist niet eens wat ik moest doen", vertelt Barasi over zijn reactie na zijn goal.

Direct na zijn doelpunt gingen zijn gedachten meteen uit naar zijn ouders. "Ze staan sinds dag één achter mij", vertelt de aanvaller, die naar eigen zeggen uit een 'moeizame periode' komt. "Het lukte even niet met de kansen".

"Stiekem denk je er wel over na"

Barasi geldt als een exponent van de AZ-jeugdopleiding. Sinds de blessure van Vangelis Pavlidis komt de Alkmaarder steeds meer in beeld als stand-in. Samen met Jens Odgaard strijdt hij om de plek in de punt van de aanval. Tegen Vaduz kreeg de goaltjesdief voor het eerst de kans om zich vanaf de eerste minuut te laten zien. "Dan moet je het laten zien en niet teveel denken. Stiekem denk je er wel over na", aldus Barasi.

Moeizame wedstrijd

Hoewel Barasi voor de openingstreffer tekende, zag hij drie minuten later de bal aan de andere kant erin liggen. FC Vaduz maakte gelijk en wat volgde was een moeizame wedstrijd van de kant van AZ. "Zij spelen met vijf verdedigers en daardoor was het zoeken voor ons."

Toen Barasi naar de kant ging, stond nog altijd de 1-1 op het scorebord. Inmiddels speelde Vaduz wel met tien man na de rode kaart voor doelman Benjamin Büchel. Vanaf de bank zag de jonge spits zijn ploeg uitlopen naar een 4-1 overwinning.

Aanstaande zondag speelt AZ in eigen huis tegen Ajax. De wedstrijd in Alkmaar begint om 16.45 uur en is te volgen tijdens de radio-uitzending van NH Sport.