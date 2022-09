Mak AZ komt pas na rode kaart op stoom tegen sprookjesploeg FC Vaduz

Met veel moeite heeft AZ ook de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Conference League gewonnen. De Alkmaarders versloegen FC Vaduz met de nodige medewerking van de Liechtensteiners. De rode kaart van keeper Benjamin Büchel hielp de thuisploeg over het dode punt, waarna Sam Beukema, Yukinari Sugawara en Dani de Wit de eindstand op 4-1 besliste.

Voor het eerst was een basisplaats weggelegd voor Yusuf Barasi. De 19-jarige spits bekroonde zijn basisdebuut met een treffer. Hij zag zijn inzet via het lichaam van een tegenstander binnenvallen: 1-0.

AZ slaagde er in de openingsfase niet in FC Vaduz haar wil op te leggen. De reuzendoder uit Liechtenstein, die in de voorrondes Koper, Konyaspor en Rapid Wien uitschakelde, hield redelijk eenvoudig stand.

AZ leek even aangeslagen na de gelijkmaker, waardoor Vaduz tijdelijk de bovenliggende partij was. Richting de rust knalde Van Brederode nog een bal naast en tikte Tijjani Reijnders een stift tegen de uitkomende Benjamin Büchel.

Rood aangelopen keeper

De defensie had Vaduz op orde en AZ mocht zich gelukkig prijzen dat Franklin Sasere het vizier niet op scherp had staan en verkeerd timede met een kopbal. Een kwartier na rust werd AZ al helemaal in het zadel geholpen door Vaduz-keeper Büchel. Hij trapte de doorgebroken Jens Odgaard neer buiten de zestien en moest met rood van het veld. Uit de daaropvolgende vrije trap schoot Reijnders tegen de keeper en in de rebound kopte Barasi de bal tegen de lat.

Dode punt

De rode kaart leek het nekschot van Vaduz te zijn, want daarna had AZ zwaar het overwicht. Het was wachten op de voorsprong en die kwam er in de 81e minuut. Invaller Milos Kerkez legde een voorzet panklaar voor Sam Beukema die de 2-1 binnenkopte. Het slotoffensief van Vaduz was niet misselijk en leidde via Sasere en invaller Ryan Fosso nog tot heugelijke momenten. Yukinari Sugawara en Dani de Wit hielpen AZ met hun doelpunten vlak voor tijd echter definitief aan de overwinning.

