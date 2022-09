Voorzichtig AZ blijft steken op gelijkspel tegen concurrent FC Twente

Ongewijzigd ten opzichte van de Conference League-wedstrijd tegen Dnipro-1 (1-0 winst) begon AZ aan de wedstrijd. Dat betekende opnieuw een basisplaats voor Maxim Dekker, die in het hart van de verdediging begon.

De twee ploegen ontliepen elkaar weinig op de ranglijst en dat was op het veld ook te merken. In Alkmaar was weinig te genieten voor de fans, want kansen waren spaarzaam. De nummers vier en vijf van de eredivisie hielden elkaar daardoor in evenwicht tot aan de pauze. Een grote kans van Tijjani Reijnders en een schuiver van gelegenheidsspits Jens Odgaard waren de enige oplevingen. Tussendoor viel Hakon Evjen wel uit met een blessure en werd vervangen door Mayckel Lahdo.

