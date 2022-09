Klein duimpje Vaduz is 'serieuze tegenstander' voor AZ

"Het is een serieuze tegenstander om rekening mee te houden, ondanks het beeld dat van Vaduz wordt geschetst". Dat zegt AZ-trainer Pascal Jansen op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Vaduz. De club uit Liechtenstein komt morgen op bezoek in Alkmaar. Vaduz speelt op het tweede niveau in Zwitserland, maar schakelde al gerenommeerde clubs uit.

Met FC Vaduz treft AZ een ploeg die nu al historie heeft geschreven in Europa. Voor het eerst doet er een club uit Liechtenstein mee aan een Europees hoofdtoernooi. En dat terwijl de club uitkomt op het tweede niveau in Zwitserland, omdat het land geen eigen competitie heeft. Ondanks de weinig aansprekende tegenstander, waakt Jansen niet voor onderschatting. "Wij kijken ook niet met een schuin oog naar Vaduz en dan pas naar Ajax".

Mister 1-0

Vorige week was Dani de Wit de matchwinner in Slowakije. De aanvallende middenvelder tekende voor de 1-0 tegen Dnipro-1. Dat doelpunt staat symbool voor de vorm waarin De Wit verkeert, want in Europa maakte hij in zes wedstrijden al drie keer de openingstreffer dit seizoen. "Ik ben iemand die vanaf het begin de toon probeert te zetten", zegt De Wit.

