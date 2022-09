FC Vaduz verrast eigen achterban met Europees sprookje: "Mooiste moment uit mijn carriere"

AZ speelt in de tweede speelronde van de Conference League tegen FC Vaduz, misschien wel de onbekendste tegenstander van de Europese toernooien. Iedereen bij de Liechtensteinse club geniet vooral van de Europese trips. "Het is geweldig om in Alkmaar te zijn en dit soort wedstrijden te spelen", zegt trainer Alessandro Mangiaratti.

Waar AZ in de Europese voorrondes nog verloor van het Ierse Dundee United is FC Vaduz nog altijd ongeslagen in Europa. In de kwalificatiewedstrijden werden FC Koper (Slovenië), de Turkse koploper Konyaspor (Turkije) en Rapid Wien (Oostenrijk) door het clubje uit de dwergstaat verslagen. Trainer Alessandro Mangiarratti leeft momenteel dan ook in een droom. "Dit is mijn grootste succes tot nu toe en ook het mooiste wat ik ooit heb bereikt. Ik vind het vooral geweldig voor de spelers en de club. We zijn een kleine club en hadden nooit verwacht om door Europa te gaan reizen.''

''Het is hen nooit gelukt om zo ver in Europa te komen. Ons lukt het wel en dat maakt het heel speciaal"

Ook Nicolas Hasler , aanvoerder van FC Vaduz, zegt in een voetbalsprookje te zijn beland. Hij is opgegroeid in de hoofdstad van Liechtenstein en had nooit verwacht dat dit voor zijn club mogelijk was. "FC Vaduz bestaat al negentig jaar. Enkele familieleden en vrienden hebben voor deze club gespeeld. Het is hen nooit gelukt om zo ver in Europa te komen. Ons lukt het wel en dat maakt het heel speciaal."

Champions League

Speler en trainer zijn blij met wat er al bereikt is, maar toch is het onderste nog niet uit de kan gehaald. Op papier zou FC Vaduz namelijk zelfs in de Champions League kunnen uitkomen. Dan moet het wel achtereenvolgens de Conference League én de Europa League winnen.