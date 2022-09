Balende AZ'er Sam Beukema vindt FC Twente geen 'koekebakkersteam'

Met een zuur gevoel verscheen Sam Beukema voor de camera. De verdediger van AZ baalde vooral van de late treffer van FC Twente, daardoor eindigde de wedstrijd tegen de Tukkers in een 1-1 gelijkspel. "Het was wat stil in de kleedkamer na afloop."

Sam Beukema vormde met Maxim Dekker een koppel achterin. En pas in de tweede helft na het openingsdoelpunt van Jens Odgaard kreeg het tweetal het drukker. De bezoekers drongen steeds meer aan. "Ik had het idee dat we het vol konden houden, maar één momentje waren we helaas niet scherp genoeg."

"Sterke ploeg"

Met het gelijke spel kon trainer Pascal Jansen wel leven. De Alkmaarse coach vond dat beide ploegen behoorlijk aan elkaar waren gewaagd. "We moeten niet vergeten dat Twente ook gewoon een sterke ploeg is."

