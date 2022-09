Late treffer David Min levert Telstar volle buit op tegen Almere City FC

Kansen kreeg Telstar genoeg op bezoek bij Almere City. Lange tijd leek het geen goals op te leveren, totdat invaller David Min in de blessuretijd toesloeg: 0-1. Daardoor is de tweede zege van het seizoen een feit.

Pal voor rust scoorde Jeredy Hilterman voor Almere, maar ook door deze treffer ging een streep vanwege buitenspel. In de laatste minuut van de eerste helft was het eerst Christos Giousis en daarna Jonathan Mulder, die een grote kans kregen. Opnieuw bleek Bakker een sta-in-de-weg.

Bij de Witte Leeuwen ontbrak Cain Seedorf vanwege een schouderblessure; Jay Kruiver was zijn vervangers. Het eerste gevaar kwam van Glynor Plet, maar zijn kopbal ging naast de goal van voormalig FC Volendam-keeper Nordin Bakker. Aan de andere kant testte Stije Rensink doelman Ronald Koeman jr., maar hij redde uitstekend. Plet dacht na 24 minuten de openingstreffer te maken uit een doorgekopte corner, maar scheidsrechter Vos keurde het doelpunt af wegens buitenspel.

Matchwinner Min

Na de rust kreeg Telstar de meeste kansen, maar bleef Almere City gevaarlijk. Zo schoot Anthony Limbombe de bal in het zijnet. Giousis raakte voor Telstar de binnenkant van de paal. Het was Koen Blommestijn, die vervolgens een dubbele kans om zeep hielp. Het was een fase waarin Telstar verzuimde zichzelf te belonen. Uit een voorzet van de ingevallen Delvechio Blackson moest Bakker reddend optreden na een kopbal van Blommestijn.

In de blessuretijd miste Gousis nog een gigantische kans. De Griek krulde de bal vlak over de kruising van het doel. Invaller David Min volleerde de bal overtuigend tegen de touwen, waardoor Telstar alsnog de verdiende drie punten mee naar huis mag nemen.

De Velsenaren zijn met zeven punten uit zes wedstrijden opgeklommen naar de dertiende plaats in de eerste divsie. Volgende week speelt de ploeg van trainer Mike Snoei thuis tegen Heracles dat derde staat.

Opstelling Telstar: Koeman; Oude Kotte, Apau, Aktas, Mulder (Blackson/56), Kruiver (Liesdek/85); Bensabouh, Najah, Giousis; Blommestijn (Van den Heerik/77), Plet (Min/77)