Ajax Vrouwen veel te laat bij fotomoment: aanvoerder Sherida Spitse gephotoshopt

De eredivisie moet nog beginnen, maar Ajax Vrouwen zijn nu al ongelukkig aan het seizoen begonnen. Bij de symbolische aftrap van het nieuwe seizoen gingen de aanvoerders van alle eredivisieteams op de foto met de schaal, maar Ajax ontbrak. Ruim drie kwartier later kwam de Ajax-delegatie opdraven, waardoor aanvoerder Sherida Spitse later erin wordt gephotoshopt.

De vrouwen van Ajax ontbraken vanmiddag op de elftalfoto. Vanwege een lunch en bespreking kwamen de Amsterdammers 45 minuten te laat aan in de Zeisterbossen. Spitse ging vervolgens alleen op de foto en zal later digitaal in de foto worden verwerkt.

De vrouwenploeg van Ajax is ongelukkig aan het seizoen begonnen. Gisteren verloren ze de strijd om de Supercup met 3-2 van FC Twente. Daardoor ging de eerste prijs van het seizoen naar de ploeg uit Enschede. "Van beide kanten was het geen beste wedstrijd. We moeten leren om meer controle te krijgen over een wedstrijd", zegt Sherida Spitse. "Inmiddels hebben we alles geanalyseerd en weten we wat er beter moet." Spitse denkt dat haar ploeg gedurende het seizoen de rug kan rechten, maar wil nog geen doelstelling uitspreken.

