Andries Jonker weet zich met Oranjevrouwen te plaatsen voor WK

Bondscoach Andries Jonker heeft het cruciale WK-kwalificatie duel tegen IJsland met 1-0 gewonnen. Hierdoor is Nederland zeker van het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Tegenstander IJsland moet nu aan de bak in de play-offs.

Heer en meester

De Oranjevrouwen moesten het stellen zonder de zieke Lineth Beerensteyn. In het eerste kwartier was er weinig te beleven en was het tempo behoorlijk traag. Wel werd duidelijk dat Oranje de betere ploeg was.

In de 25e minuut poeierde Daniëlle van de Donk op de lat en werd de ploeg van de Amsterdamse trainer Andries Jonker sterker en sterker. In de eerste helft raakte de ploeg van Jonker nog twee keer de lat, maar tot goals kwam het niet.

In totaal schoot Oranje in de eerste helft achttien keer op doel. IJsland deed dat slechts één keer in de eerste 45 minuten van de wedstrijd.