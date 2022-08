Van Telstar naar bondscoach: Andries Jonker naar de Oranje Leeuwinnen

Andries Jonker is de opvolger van Mark Parsons als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. De voormalig trainer van Telstar wordt vanmiddag in Zeist gepresenteerd. De 59-jarige Amsterdammer tekent een contract tot en met het EK van 2025.

"We hebben ambitieuze doelstellingen, maar ook enorm veel kwaliteit en talent waar we uit kunnen putten richting het WK van 2023."

In een verklaring op de website van de KNVB zegt Jonker: "Ik heb eerder mogen ervaren hoe mooi het is om met een groep ambitieuze, toegewijde speelsters aan de slag te gaan. Ook zagen we het afgelopen EK hoe ontzettend snel het vrouwenvoetbal zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. We hebben ambitieuze doelstellingen, maar ook enorm veel kwaliteit en talent waar we uit kunnen putten richting het WK van 2023. Het is natuurlijk heel mooi om daar richting aan te mogen geven."

Bij de Oranje Leeuwinnen gaat Jonker samenwerken met een andere Witte Leeuw, oud-speler en trainer Arvid Smit. Smit en Jessica Torny blijven aan als assistenten.

Cruciale WK-wedstrijd

Dinsdag 6 september speelt Nederland de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland om een ticket voor het WK. Na zeven wedstrijden staat Oranje op de eerste plaats in de groep, met een voorsprong van twee punten op IJsland, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. Als Oranje deze wedstrijd wint, is het gekwalificeerd voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van volgend jaar.