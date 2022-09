D-day! 🏎️ Derde (en laatste) dag Formule 1 in Zandvoort: dit moet je weten

Goedemorgen! Het is vandaag de derde dag van de Dutch Grand Prix, de dag van de Formule 1-race. Mét Max Verstappen op polepositie! Er worden vandaag ruim 110.000 bezoekers verwacht in Zandvoort. Of je nou naar Zandvoort gaat of thuisblijft: in dit artikel lees je alles wat je wil weten over het racefestijn. Get set and start your engines!