Verstappen herstelt zich bij laatste vrije training en noteert derde tijd in Zandvoort

Het zat vrijdag nog niet mee voor Max Verstappen op 'zijn circuit' in Zandvoort. Tijdens de eerste vrije training moest hij de strijd vroegtijdig staken en later op de dag werd hij slechts achtste. Bij de laatste training voor de kwalificatie ging het al beter en noteerde Verstappen de derde tijd.

Net als bij de tweede training was de Ferrari-coureur Charles Leclerc de snelste. Verstappen kwam tijdens de afsluitende training later op de baan, maar reed direct de snelste tijd van het weekend (1:12,309). Deze tijd werd later nog aangescherpt naar 1:12,196.

Uiteindelijk was zijn snelste tijd 1:11.93 achter Leclerc en George Russel. Daarmee liet hij onder meer Carlos Sainz, Lewis Hamilton en ploeggenoot Sergio Pérez achter zich. Vanaf 15.00 uur gaat de Limburger proberen poleposition te halen tijdens de kwalificatie. De officiële race start morgen vanaf 15.00 uur in Zandvoort.