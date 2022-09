Minder treinen tussen Zandvoort en Amsterdam door defecte bovenleiding

Op de website van de NS is te lezen dat de dienstregeling is aangepast. In de reisplanner is te zien dat meeste treinen tot zeker 21.00 uur uitvallen vanwege de storing.

Eerder vandaag was het treinverkeer tussen Zandvoort, Amsterdam en Haarlem ook even ontregeld omdat er een bus tegen een spoorviaduct aan was gereden in Haarlem. Treinen konden even niet uit Zandvoort vertrekken. Het was op dat moment niet druk op het station. "Dat is ook logisch, want de kwalificatie staat op het punt van beginnen. De meeste mensen zijn op het circuit", vertelde verslaggever Jasper Leegwater toen.