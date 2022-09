Treinverkeer tussen Zandvoort, Amsterdam en Haarlem even ontregeld

Een bus is vanmiddag tegen een spoorviaduct gereden in Haarlem. Hierdoor is het treinverkeer enige tijd ontregeld geweest. Ook in Zandvoort konden treinen even niet vertrekken.

Hoe ernstig de brug beschadigd was, was even duidelijk. "ProRail moet eerst controleren wat de schade precies is", zei een woordvoerder van de NS eerder vanmiddag tegen NH Nieuws. Inmiddels is duidelijk dat het viaduct niet ernstig beschadigd is en kan het treinverkeer weer worden hervat.

Even geduld

Vanwege het Formule 1 weekend is het erg druk in Haarlem. Dagelijks trekt het evenement zo'n honderdduizend bezoekers naar Zandvoort, de meesten hiervan reizen langs station Haarlem.

Op station Zandvoort is het rustig. Volgens verslaggever Jasper Leegwater staan er een aantal passagiers te wachten. "Er staan een handjevol mensen te wachten. Dat is ook logisch, want de kwalificatie staat op het punt van beginnen. De meeste mensen zijn op het circuit."