Drukte en opstootje bij station Zandvoort tijdens uitloop bezoekers F1

Op het Stationsplein in Zandvoort is bij de uitstroom van Formule 1-bezoekers een opstootje uitgebroken. Volgens een getuige zouden twee mensen zijn opgepakt nadat ze in conflict waren geraakt met verschillende beveiligers.

De politie kan nog niks zeggen over wat er precies gebeurd is bij het station. Bij het station was het op dat moment het erg druk door de uitloop na de succesvolle kwalificatie van Max Verstappen. In de rest van het dorp is de sfeer goed en wordt er volop feestgevierd.

Verstappen pakte poleposition na een spannende kwalificatie. Daarmee heeft hij ervoor gezorgd dat hij morgen vooraan start bij het begin van de race om 15.00 uur.

Vandaag waren er zo'n 110.000 bezoekers in Haarlem voor het Formule 1-spektakel. Over gisteren zei de politie dat er nauwelijks incidenten waren. Er zijn een paar mensen aangehouden voor openbaar dronkenschap, voor de rest is het gisteren rustig verlopen.