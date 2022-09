Strandtenten lopen binnen door nieuwe looproutes: "Maar die F1-auto op 't terras helpt ook mee"

Strandtenten in Zandvoort profiteren van de nieuwe looproute die bijna alle mensen langs Boulevard Barnaard leidt. Vorig jaar werden de meeste mensen via de Van Speijkstraat geleid, die tussen het station Zandvoort en het circuit ligt. Hierdoor liepen de strandtenten klanten mis.

Max van Meekeren, manager bij Meijer aan Zee, is blij dat mensen dit jaar wat meer van Zandvoort kunnen zien. "Vorig jaar liep er helemaal niemand op de boulevard, iedereen werd via de loopbrug geleid. Nu merk je dat mensen die niet uit Zandvoort komen toch even hier bij het strand komen kijken."